Зеленский считает, что если бы не местные выборы, то украинцы бы меньше болели COVID-19

Он заявил, что результатом будет количество погибших людей от коронавируса

Он заявил, что результатом будет количество погибших людей от коронавируса

Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине достаточно либеральный формат карантина. Однако если бы не местные выборы, случаев заражения коронавирусом было бы меньше.

Об этом он заявил во время брифинга в Тернопольской области, передает RegioNews.

"Люди всегда ориентируются на лидера. Если люди видят, что мэр выходит и говорит, что власть переоценивает сложность ситуации, люди видят, ориентируются и так себя ведут. Вот поэтому сегодня мы видим 3 тысячи новых случаев COVID-19", - заявил он.

При этом он отметил, что не шел ни с кем на какие компромиссы, потому что результатом будет количество погибших людей.

На сайте Офиса президента указано, что глава государства на Тернопольщине ознакомится с состоянием реконструкции международного автодороге государственного значения Доманово – Тереблече и объектами дорожной инфраструктуры, строительство которых осуществляется в рамках Национальной программы "Большая стройка".

"Завершит рабочую поездку президент участием в презентации Стратегии развития Тернопольской области до 2027 года", - сообщили в ОП.

Напомним, накануне Зеленский призвал украинцев ответственно подойти к местным выборам.