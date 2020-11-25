Кабмин обязали заранее предупреждать о введении карантина

С сегодняшнего дня вступило в силу соответствующее постановление ВР

С сегодняшнего дня вступило в силу соответствующее постановление ВР

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Как передает RegioNews, об этом говорится в постановлении Верховной Рады, что сегодня вступило в силу.

Так, в Раде настаивают на необходимости обнародования решения о введении карантина не позднее чем за 7 календарных дней до начала его действия.

Не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий проинформировать о программах (мероприятиях), которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности по организации перевозок работников к месту работы и в обратном направлении", - указано в постановлении.

Документ был обнародован 24 ноября в издании "Голос Украины" и вступил в силу на следующий день после опубликования.

Речь идет о следующих карантинных ограничениях для предотвращения распространения COVID-19, а именно о запрете:

регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

посещения учебных заведений соискателями образования;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;

приема посетителей в кинотеатрах;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);

приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

покидать места своего проживания.

Напомним, ранее в Кабмине пригрозили штрафами мэрам, которые отказываются усиливать карантин.