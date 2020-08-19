Мэр Николаева Сенкевич прокомментировал "неготовность" местных больниц к приему больных COVID-19
Городской голова Александр Сенкевич назвал высказывание главврача Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светланы Федоровой о неготовности больниц Николаева к приему больных COVID-19 «эмоционально-политической информацией».
Об этом он сообщил в эфире программы "Добрый вечер" на ТРК НІС-ТВ, информирует RegioNews.
В передаче речь шла о том, что главврач областной инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что городские больницы, которые называются "госпитальные помещения под COVID-19", которые специально зарезервированы, не готовы к приему больных.
В свою очередь Александр Сенкевич заподозрил, что данное высказывание главврача имеет прямое отношение к предстоящей предвыборной гонке.
Есть такая информация, то ли она в Telegram -каналах пролетала, то ли еще где-то, о том, что госпожа Федорова планирует идти в списках одной из политических партий. Я бы относился к этим заявлениям больше не как к технической, а больше как к эмоционально-политической информации, – отметил он.
Напомним, 13 августа мэра Николаева Сенкевича вызвали на допрос в полицию касательно транспортной стратегии города.