Степанов заявил, что локдаун вряд ли будет введен 2 января

Минздрав хочет ввести карантин из-за того, что в январе в Украине растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Минздрав хочет ввести карантин из-за того, что в январе в Украине растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Фото: Минздрав

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, жесткий карантин в Украине вряд ли будет введен 2 января. Правительство работает над финальной версией ограничений, которые будут представлены в среду, 9 декабря.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24", пишет RegioNews.

"Когда мы говорим о конечных ограничениях, они все должны быть действенными. Для меня важно иметь реальный локдаун, а не полубутафорский", - заявил министр.

По его словам, Минздрав хочет ввести карантин из-за того, что в январе в Украине растет заболеваемость гриппом и ОРВИ.

"Мы должны подойти к этому пиковому росту с наименьшим количеством больных COVID-19, потому что это дополнительные серьезные загрузки медицинской системы. Мы готовим к этим вещам и финальная версия ограничений будет представлена уже завтра", - добавил Степанов.

Напомним, ранее в Кабмине рассказали, как во время локдауна будет работать транспорт.