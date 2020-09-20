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20 сентября 2020, 10:34 5

В Украине опять почти 3 тысячи новых больных коронавирусом

20 сентября 2020, 10:34 5
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Умер еще 41 человек
Умер еще 41 человек
Рixabay
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В нашей стране за минувшие сутки коронавирусом заболели 2966 человек.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Минздрава.

Всего в Украине случаев COVID-19 с начала пандемии - 175 678. Умерло 3 557 украинцев (за минувшие сутки - 41), а выздоровело 77 512 (+758) человека.

В областях ситуация следующая:

  • Винницкая обл — 5268 (+68)
  • Волынская обл — 6856 (+73)
  • Днепропетровская обл — 3982 (+104)
  • Донецкая обл — 2430 (+59)
  • Житомирская обл — 4988 (+57)
  • Закарпатская обл — 9154 (+44)
  • Запорожская обл — 2879 (+50)
  • Ивано-Франковская обл — 12382 (+170)
  • Кировоградская обл — 985 (+12)
  • г. Киев — 19483 (+343)
  • Киевская обл — 7744 (+133)
  • Львовская обл — 18317 (+188)
  • Луганская обл — 754 (+19)
  • Николаевская обл — 2469 (+95)
  • Одесская обл — 11422 (+217)
  • Полтавская обл — 1499 (+38)
  • Ровенская обл — 11124 (+109)
  • Сумская обл — 3023 (+107)
  • Тернопольская обл — 11247 (+231)
  • Харьковская обл — 14888 (+424)
  • Херсонская обл — 813 (+23)
  • Хмельницкая обл — 4631 (+150)
  • Черновицкая обл — 13042 (+125)
  • Черкасская обл — 3035 (+52)
  • Черниговская обл — 3263 (+75)

Напомним, 18 сентября в Украине обновили карантинные зоны.

Также правительство изменило условия разделения регионов на карантинные зоны.

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