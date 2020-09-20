В Украине опять почти 3 тысячи новых больных коронавирусом
Умер еще 41 человек
Умер еще 41 человек
В нашей стране за минувшие сутки коронавирусом заболели 2966 человек.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Минздрава.
Всего в Украине случаев COVID-19 с начала пандемии - 175 678. Умерло 3 557 украинцев (за минувшие сутки - 41), а выздоровело 77 512 (+758) человека.
В областях ситуация следующая:
- Винницкая обл — 5268 (+68)
- Волынская обл — 6856 (+73)
- Днепропетровская обл — 3982 (+104)
- Донецкая обл — 2430 (+59)
- Житомирская обл — 4988 (+57)
- Закарпатская обл — 9154 (+44)
- Запорожская обл — 2879 (+50)
- Ивано-Франковская обл — 12382 (+170)
- Кировоградская обл — 985 (+12)
- г. Киев — 19483 (+343)
- Киевская обл — 7744 (+133)
- Львовская обл — 18317 (+188)
- Луганская обл — 754 (+19)
- Николаевская обл — 2469 (+95)
- Одесская обл — 11422 (+217)
- Полтавская обл — 1499 (+38)
- Ровенская обл — 11124 (+109)
- Сумская обл — 3023 (+107)
- Тернопольская обл — 11247 (+231)
- Харьковская обл — 14888 (+424)
- Херсонская обл — 813 (+23)
- Хмельницкая обл — 4631 (+150)
- Черновицкая обл — 13042 (+125)
- Черкасская обл — 3035 (+52)
- Черниговская обл — 3263 (+75)
Напомним, 18 сентября в Украине обновили карантинные зоны.
Также правительство изменило условия разделения регионов на карантинные зоны.
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