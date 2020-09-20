В Украине опять почти 3 тысячи новых больных коронавирусом

Умер еще 41 человек

Умер еще 41 человек

Рixabay

В нашей стране за минувшие сутки коронавирусом заболели 2966 человек.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Минздрава.

Всего в Украине случаев COVID-19 с начала пандемии - 175 678. Умерло 3 557 украинцев (за минувшие сутки - 41), а выздоровело 77 512 (+758) человека.

В областях ситуация следующая:

Винницкая обл — 5268 (+68)

Волынская обл — 6856 (+73)

Днепропетровская обл — 3982 (+104)

Донецкая обл — 2430 (+59)

Житомирская обл — 4988 (+57)

Закарпатская обл — 9154 (+44)

Запорожская обл — 2879 (+50)

Ивано-Франковская обл — 12382 (+170)

Кировоградская обл — 985 (+12)

г. Киев — 19483 (+343)

Киевская обл — 7744 (+133)

Львовская обл — 18317 (+188)

Луганская обл — 754 (+19)

Николаевская обл — 2469 (+95)

Одесская обл — 11422 (+217)

Полтавская обл — 1499 (+38)

Ровенская обл — 11124 (+109)

Сумская обл — 3023 (+107)

Тернопольская обл — 11247 (+231)

Харьковская обл — 14888 (+424)

Херсонская обл — 813 (+23)

Хмельницкая обл — 4631 (+150)

Черновицкая обл — 13042 (+125)

Черкасская обл — 3035 (+52)

Черниговская обл — 3263 (+75)

Напомним, 18 сентября в Украине обновили карантинные зоны.

Также правительство изменило условия разделения регионов на карантинные зоны.

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