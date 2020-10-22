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22 октября 2020, 17:41

"Никто у больных деньги не забирал": Зеленский ответил на обвинения относительно дерибана коронавирусного фонда

22 октября 2020, 17:41
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Он отметил, что средства на фонд выделялись из средств госбюджета
Он отметил, что средства на фонд выделялись из средств госбюджета
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский уверяет, что у больных коронавирусом никто денег не забирал, а COVID-фонд состоит не из отдельно предоставленных денег, а из средств государственного бюджета, которые ранее выделялись на разные программы.

Об этом он рассказал в интервью украинским телеканалам, информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.

На вопросы относительно нецелевого использования средств из Фонда борьбы с коронавирусом президент отметил, что COVID-фонд состоит не из отдельно предоставленных денег, а из средств государственного бюджета, которые ранее выделялись на различные программы, но их реализация была временно приостановлена из-за эпидемии.

Так, по словам Владимира Зеленского, программа "Большая стройка" финансируется благодаря части средств, которые НАК "Нафтогаз Украины" выиграл в Стокгольмском арбитраже у российской компании "Газпром". Программа предусматривает восстановление дорог, которыми, среди прочего, "скорые" доставляют больных в больницы.

"Никто от COVID-больных деньги не забирал", – подчеркнул глава государства.

Напомним, на днях заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив сообщила, что в Фонде борьбы с COVID-19 есть деньги на доплаты врачам и на социальную поддержку.

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Офис президента президент коронавирус фонд большая стройка
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