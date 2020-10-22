"Никто у больных деньги не забирал": Зеленский ответил на обвинения относительно дерибана коронавирусного фонда

Он отметил, что средства на фонд выделялись из средств госбюджета

Он отметил, что средства на фонд выделялись из средств госбюджета

Офис президента

Президент Владимир Зеленский уверяет, что у больных коронавирусом никто денег не забирал, а COVID-фонд состоит не из отдельно предоставленных денег, а из средств государственного бюджета, которые ранее выделялись на разные программы.

Об этом он рассказал в интервью украинским телеканалам, информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.

На вопросы относительно нецелевого использования средств из Фонда борьбы с коронавирусом президент отметил, что COVID-фонд состоит не из отдельно предоставленных денег, а из средств государственного бюджета, которые ранее выделялись на различные программы, но их реализация была временно приостановлена из-за эпидемии.

Так, по словам Владимира Зеленского, программа "Большая стройка" финансируется благодаря части средств, которые НАК "Нафтогаз Украины" выиграл в Стокгольмском арбитраже у российской компании "Газпром". Программа предусматривает восстановление дорог, которыми, среди прочего, "скорые" доставляют больных в больницы.

"Никто от COVID-больных деньги не забирал", – подчеркнул глава государства.

Напомним, на днях заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив сообщила, что в Фонде борьбы с COVID-19 есть деньги на доплаты врачам и на социальную поддержку.

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