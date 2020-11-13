Протест против карантина в Харькове: предприниматели перекрыли дорогу возле полиции

Они заблокировали движение транспорта

Они заблокировали движение транспорта

Фото: Нацполиция

В Харькове больше сотни рестораторов и представителей бизнеса протестуют против введения карантина выходного дня.

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Известно, что митингующие заблокировали дорогу возле здания главного управления Нацполиции в Харьковской области в центре города.

Блокирование дороги возле полицейского главка произошло с целью привлечь внимание к тому, что мы, представители малого и среднего бизнеса, не поддерживаем введение карантина выходного дня, который убивает наше дело", - заявили организаторы.

Они утверждают, что хотят привлечь внимание руководства правоохранительных органов к методам проверки правил карантина со стороны полицейских.

В полиции Харьковской области сообщили, что группа лиц вышла на проезжую часть перед учреждением и на несколько минут заблокировала движение транспорта.

Информация о перекрытии дороги зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского райотдела милиции", - рассказали в Нацполиции.

Охрану правопорядка возле здания управления обеспечивали 95 сотрудников полиции.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.