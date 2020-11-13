10:01  13 ноября
Коронавирус в Украине: за сутки выявлено более 11700 тысяч новых случаев заражения
12:21  13 ноября
Повторные выборы мэра Борисполя перенесли: ЦИК назвала новую дату
17:52  13 ноября
Оккупанты на Донбассе четыре раза обстреляли силы ВСУ: наши бойцы дали им достойный ответ
UA | RU
UA | RU
13 ноября 2020, 17:27 251

Протест против карантина в Харькове: предприниматели перекрыли дорогу возле полиции

13 ноября 2020, 17:27 251
Читайте також українською мовою
Они заблокировали движение транспорта
Они заблокировали движение транспорта
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Харькове больше сотни рестораторов и представителей бизнеса протестуют против введения карантина выходного дня.

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Известно, что митингующие заблокировали дорогу возле здания главного управления Нацполиции в Харьковской области в центре города.

Блокирование дороги возле полицейского главка произошло с целью привлечь внимание к тому, что мы, представители малого и среднего бизнеса, не поддерживаем введение карантина выходного дня, который убивает наше дело", - заявили организаторы.

Они утверждают, что хотят привлечь внимание руководства правоохранительных органов к методам проверки правил карантина со стороны полицейских.

В полиции Харьковской области сообщили, что группа лиц вышла на проезжую часть перед учреждением и на несколько минут заблокировала движение транспорта.

Информация о перекрытии дороги зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского райотдела милиции", - рассказали в Нацполиции.

Охрану правопорядка возле здания управления обеспечивали 95 сотрудников полиции.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Харьков протест карантин бизнес акция полиция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В ЦИК рассказали, как повлияет карантин выходного дня на второй тур выборов
13 ноября 2020, 17:16
На Ровенщине изъято более 300 приборов для незаконной добычи янтаря
13 ноября 2020, 17:02
В Житомире не будут вводить карантин выходного дня, - мэр
13 ноября 2020, 16:59
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Смена кадров в Одессе: спонсоры Труханова возвращают в главы ОГА ветерана Гриневецкого
Второй тур в Луцке: получит ли город мэра "из-под Палицы"
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Таран
Денис Казанский
Все блоги »