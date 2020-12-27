Более 60% коек для COVID-пациентов в Украине - свободны

За неделю их появилось еще почти 450

За неделю их появилось еще почти 450

Фото из открытых источников

По состоянию на сегодня в Украине введено 64 526 больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 27 декабря в Украине введено 64 526 больничных коек для пациентов с коронавирусом. В минувшее воскресенье этот показатель составлял 64 079. Из них заполнены сейчас 38,4%

Более половины коек заняты только в двух регионах — в Николаевской (61,5%) и Одесской (52,1%) областях. В Киеве заняты 45,3% коек.

Лучшая ситуация зато в Тернопольской (25,7%), Кировоградской (28,5%) и Волынской (28,8%) областях.

При этом в стране продолжает сокращаться показатель заболеваемости коронавирусом, однако он превышает норму в 8,65 раза. Сейчас этот показатель составляет 346 при норме 40. Наихудшая ситуация наблюдается в Запорожской области — 577,9. В Киеве показатель заболеваемости составляет 541,9.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали, на когда запланирован первый этап вакцинации украинцев.