Тернопольская область может оказаться в зеленой зоне карантина - Степанов

В регионе фиксируют улучшение эпидемиологической ситуации

В регионе фиксируют улучшение эпидемиологической ситуации

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В Министерстве здравоохранения считают, что Тернопольскую область можно перенести в зеленую зону карантина.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Тернопольская область уже четыре дня соответствует индикаторам и может быть переведена в зеленую зону", - сказал министр.

Он добавил, что Винницкая область уже шесть дней не превышает все четыре эпидемиологические показатели, и поэтому также может перейти из желтой зоны в зеленую.

Напомним, 1 августа городские власти Луцка отказались усиливать карантин, хотя город относится к самой опасной зоне по распространению Covid-19. В тот же день мэры Тернополя и Ивано-Франковска выступили против усиления карантина в их городах.

На следующий день министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что местные власти не могут смягчать карантинные мероприятия и не имеет на это полномочий.

Впоследствии заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что мэры городов будут нести ответственное за каждого умершего от COVID-19.