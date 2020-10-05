Стало известно, сколько нардепов заболели коронавирусом с начала эпидемии

В сентябре в парламенте зафиксировали 27 случаев заболевания

В сентябре в парламенте зафиксировали 27 случаев заболевания

Фото: flickr

С начала пандемии болезнь COVID-19 была подтверждена в 63 народных депутатов и работников аппарата Верховной Рады.

Об этом говорится в ответе аппарата Верховной Рады на запрос агентства "Укринформ", передает RegioNews.

В частности, только в сентябре заболевание подтвердили в 27 народных избранников и работников аппарата.

По информации, имеющейся в Аппарате Верховной Рады Украины, коронавирусная болезнь (COVID-19) подтверждена всего в 46 народных депутатов Украины, в том числе в 20 - в сентябре, и в 17 работников Аппарата Верховной Рады Украины, из них в семи - в сентябре", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки обнаружили 3 774 инфицированных, зафиксировано 33 летальных случая, 1145 пациентов выздоровели.

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