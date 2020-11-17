Шмыгаль представил цифровые решения, которые помогут в борьбе с пандемией
Цифровые решения будут введены в ближайшее время
Цифровые решения будут введены в ближайшее время
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил 5 цифровых решений, который вскоре начнут действовать в стране и будут направлены на борьбу с COVID-19.
Как передает RegioNews, об этом Шмыгаль заявил во время выступления в парламенте.
Так, среди 5 основных цифровых решений, которые должны помочь обуздать пандемию в Украине и которые будут введены в ближайшее время:
- Цифровизация и централизация сбора информации о фактах подозрения и случаев инфекционных заболеваний;
- совершенствование мобильного приложения "Дій вдома" с внедрением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции;
- запуск электронного рецепта на лекарства, антибиотики и расширение программы "Доступные лекарства" на антибиотики, необходимые для борьбы с COVID;
- внедрение электронного направления на ПЦР (тестирование), что позволит отслеживать очереди и не создавать их в режиме реального времени;
- QR-коды для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами заведения.
Напомним, ранее премьер озвучил новое условие для введения полного локдауна.
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