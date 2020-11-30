Государство не разрешает Киеву задействовать больницы НАМН для больных COVID-19 - Кличко

Всего в данных больницах в наличии есть 11 тысяч коек и квалифицированный персонал

Всего в данных больницах в наличии есть 11 тысяч коек и квалифицированный персонал

Фото: kyivcity.gov.ua

По словам мэра Киева Виталия Кличка, в ведомственных больницах Национальной академии медицинских наук Украины есть 11 тысяч коек и квалифицированный медперсонал, однако государство не позволяет столичным властям задействовать их для размещения больных.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на брифинг мэра. Как отмечает Кличко, при этом, Национальная служба здоровья в должной мере не финансирует столичные медучреждения, с которыми заключен договор на оказание помощи больным коронавирусом. Ситуация сложная и сейчас важна логистика, план и слаженность действий всех ветвей власти и всех структур. А не только разговоры о локдауне. Потому что вирус стремительно расползается. Потому что госпитализированных все больше. И все меньше коек в больницах. И есть проблема с кислородом и другие вызовы. Нужно все эти вопросы решать", - отметил мэр. Напомним, в Украине за минувшие сутки установили 9 946 новых случаев коронавирусной болезни, зафиксировано 114 летальных случаев, 5771 пациент выздоровел. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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