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30 ноября 2020, 14:49 1187

Государство не разрешает Киеву задействовать больницы НАМН для больных COVID-19 - Кличко

30 ноября 2020, 14:49 1187
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Всего в данных больницах в наличии есть 11 тысяч коек и квалифицированный персонал
Всего в данных больницах в наличии есть 11 тысяч коек и квалифицированный персонал
Фото: kyivcity.gov.ua
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По словам мэра Киева Виталия Кличка, в ведомственных больницах Национальной академии медицинских наук Украины есть 11 тысяч коек и квалифицированный медперсонал, однако государство не позволяет столичным властям задействовать их для размещения больных. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на брифинг мэра.

Как отмечает Кличко, при этом, Национальная служба здоровья в должной мере не финансирует столичные медучреждения, с которыми заключен договор на оказание помощи больным коронавирусом.

Ситуация сложная и сейчас важна логистика, план и слаженность действий всех ветвей власти и всех структур. А не только разговоры о локдауне. Потому что вирус стремительно расползается. Потому что госпитализированных все больше. И все меньше коек в больницах. И есть проблема с кислородом и другие вызовы. Нужно все эти вопросы решать", - отметил мэр.

Напомним, в Украине за минувшие сутки установили 9 946 новых случаев коронавирусной болезни, зафиксировано 114 летальных случаев, 5771 пациент выздоровел.

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коронавирус Киев карантин больницы Виталий Кличко
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