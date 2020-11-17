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17 ноября 2020, 14:26 156

Депутаты не смогли отменить карантин выходного дня

17 ноября 2020, 14:26 156
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Рада не одобрила проект постановления №4381
Рада не одобрила проект постановления №4381
Фото: из открытых источников
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В Верховной Раде не нашли голосов в поддержку рекомендации Кабинета Министров отменить карантин выходного дня.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

Постановление поддержали только 149 нардепов, тогда как нужно было 226 голосов народных избранников.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил нардепов подождать 14 дней, чтобы можно было делать вывод о пользе карантина выходного дня.

Также нардепы поддержали постановление, в котором говорится о том, что Кабмин должен за неделю информировать население о возможных ограничениях, и объяснял, как будет поддерживать бизнес во время карантина.

Напомним, отмена "карантина выходного дня" и РРО: о чем будут говорить в Раде сегодня (ВИДЕО).

карантин Верховная Рада голосование парламент депутаты
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