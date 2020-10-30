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30 октября 2020, 17:49 1

Кличко рассказал, где в Киеве могут открыть временные госпитали для COVID-больных

30 октября 2020, 17:49 1
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Под временные госпитали город готов выделить Дворец спорта, Национальный экспоцентр Украины или Международный выставочный центр
Под временные госпитали город готов выделить Дворец спорта, Национальный экспоцентр Украины или Международный выставочный центр
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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, где в столице могут развернуть временные госпитали для пациентов с коронавирусом. Для госпиталей выделят три объекта в Киеве.

Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам Кличко, под временные госпитали город готов выделить Дворец спорта, Национальный экспоцентр Украины или Международный выставочный центр.

"Мы ждем заключений профильных научных учреждений и их специалистов по организации работы предложенных объектов. Если в каком-то из них придется разворачивать мобильный госпиталь", - отметил городской глава.

Напомним, сегодня в Украине обновили зоны карантина. Киев остался в "оранжевой" зоне.

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коронавирус Украина госпитализация Кличко Виталий больницы
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