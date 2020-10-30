Кличко рассказал, где в Киеве могут открыть временные госпитали для COVID-больных
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, где в столице могут развернуть временные госпитали для пациентов с коронавирусом. Для госпиталей выделят три объекта в Киеве.
Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
По словам Кличко, под временные госпитали город готов выделить Дворец спорта, Национальный экспоцентр Украины или Международный выставочный центр.
"Мы ждем заключений профильных научных учреждений и их специалистов по организации работы предложенных объектов. Если в каком-то из них придется разворачивать мобильный госпиталь", - отметил городской глава.
Напомним, сегодня в Украине обновили зоны карантина. Киев остался в "оранжевой" зоне.
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