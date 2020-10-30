Кличко рассказал, где в Киеве могут открыть временные госпитали для COVID-больных

Под временные госпитали город готов выделить Дворец спорта, Национальный экспоцентр Украины или Международный выставочный центр

Под временные госпитали город готов выделить Дворец спорта, Национальный экспоцентр Украины или Международный выставочный центр

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, где в столице могут развернуть временные госпитали для пациентов с коронавирусом. Для госпиталей выделят три объекта в Киеве.

Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам Кличко, под временные госпитали город готов выделить Дворец спорта, Национальный экспоцентр Украины или Международный выставочный центр.

"Мы ждем заключений профильных научных учреждений и их специалистов по организации работы предложенных объектов. Если в каком-то из них придется разворачивать мобильный госпиталь", - отметил городской глава.

Напомним, сегодня в Украине обновили зоны карантина. Киев остался в "оранжевой" зоне.

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