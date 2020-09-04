Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки выявили 2723 новых случаев

За прошедшие сутки умер 51 человек, выздоровели 937 человек

За прошедшие сутки умер 51 человек, выздоровели 937 человек

Фото: из открытых источников

С начала пандемии в Украине подтвердили 130 951 случай. COVID-19, из них 2761 летальный, 60 613 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. Больше всего заражений за 3 сентября зафиксировано в в Харьковской области - 371, Киев - 319, Одесской области - 225, Тернопольской области - 204, Львовской области - 196, Черновицкой области - 162. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Винницкая область — 4269 случаев;

Волынская область — 5723 случая;

Днепропетровская область — 2750 случаев;

Донецкая область — 1576 случаев;

Житомирская область — 3550 случаев;

Закарпатская область — 7888 случаев;

Запорожская область — 1768 случаев;

Ивано-Франковская область — 9845 случаев;

Кировоградская область — 841 случай;

г. Киев — 14477 случаев;

Киевская область — 6017 случаев;

Львовская область — 15312 случаев;

Луганская область — 393 случая;

Николаевская область — 1446 случаев;

Одесская область — 8038 случаев;

Полтавская область — 886 случаев;

Ровенская область — 9535 случаев;

Сумская область — 1680 случаев;

Тернопольская область — 6841 случай;

Харьковская область — 10312 случаев;

Херсонская область — 444 случая;

Хмельницкая область — 2848 случаев;

Черновицкая область — 10786 случаев;

Черкасская область — 1756 случаев;

Черниговская область — 2150 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Ранее сообщалось, что в Украине за 2 сентября выявили 2430 новых случаев коронавируса. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

.