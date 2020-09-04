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Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки выявили 2723 новых случаев
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04 сентября 2020, 09:42 6

Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки выявили 2723 новых случаев

04 сентября 2020, 09:42 6
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За прошедшие сутки умер 51 человек, выздоровели 937 человек
Фото: из открытых источников
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С начала пандемии в Украине подтвердили 130 951 случай. COVID-19, из них 2761 летальный, 60 613 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего заражений за 3 сентября зафиксировано в в Харьковской области - 371, Киев - 319, Одесской области - 225, Тернопольской области - 204, Львовской области - 196, Черновицкой области - 162.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 4269 случаев;
  • Волынская область — 5723 случая;
  • Днепропетровская область — 2750 случаев;
  • Донецкая область — 1576 случаев;
  • Житомирская область — 3550 случаев;
  • Закарпатская область — 7888 случаев;
  • Запорожская область — 1768 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 9845 случаев;
  • Кировоградская область — 841 случай;
  • г. Киев — 14477 случаев;
  • Киевская область — 6017 случаев;
  • Львовская область — 15312 случаев;
  • Луганская область — 393 случая;
  • Николаевская область — 1446 случаев;
  • Одесская область — 8038 случаев;
  • Полтавская область — 886 случаев;
  • Ровенская область — 9535 случаев;
  • Сумская область — 1680 случаев;
  • Тернопольская область — 6841 случай;
  • Харьковская область — 10312 случаев;
  • Херсонская область — 444 случая;
  • Хмельницкая область — 2848 случаев;
  • Черновицкая область — 10786 случаев;
  • Черкасская область — 1756 случаев;
  • Черниговская область — 2150 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Украине за 2 сентября выявили 2430 новых случаев коронавируса.

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