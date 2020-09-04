Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки выявили 2723 новых случаев
За прошедшие сутки умер 51 человек, выздоровели 937 человек
За прошедшие сутки умер 51 человек, выздоровели 937 человек
С начала пандемии в Украине подтвердили 130 951 случай. COVID-19, из них 2761 летальный, 60 613 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Больше всего заражений за 3 сентября зафиксировано в в Харьковской области - 371, Киев - 319, Одесской области - 225, Тернопольской области - 204, Львовской области - 196, Черновицкой области - 162.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 4269 случаев;
- Волынская область — 5723 случая;
- Днепропетровская область — 2750 случаев;
- Донецкая область — 1576 случаев;
- Житомирская область — 3550 случаев;
- Закарпатская область — 7888 случаев;
- Запорожская область — 1768 случаев;
- Ивано-Франковская область — 9845 случаев;
- Кировоградская область — 841 случай;
- г. Киев — 14477 случаев;
- Киевская область — 6017 случаев;
- Львовская область — 15312 случаев;
- Луганская область — 393 случая;
- Николаевская область — 1446 случаев;
- Одесская область — 8038 случаев;
- Полтавская область — 886 случаев;
- Ровенская область — 9535 случаев;
- Сумская область — 1680 случаев;
- Тернопольская область — 6841 случай;
- Харьковская область — 10312 случаев;
- Херсонская область — 444 случая;
- Хмельницкая область — 2848 случаев;
- Черновицкая область — 10786 случаев;
- Черкасская область — 1756 случаев;
- Черниговская область — 2150 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее сообщалось, что в Украине за 2 сентября выявили 2430 новых случаев коронавируса.
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