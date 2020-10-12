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12 октября 2020, 10:44 4

Коронавирус: Зеленский поддержал идею о досрочных каникулах в школах

12 октября 2020, 10:44 4
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Офис президента
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Президент Владимир Зеленский поддерживает предложения раньше начать осенние каникулы в школах и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий в публичных местах.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, информирует RegioNews.

Она сообщила, что накануне Зеленский собрал на совещание представителей ведомств, ответственных за охрану здоровья в Украине, для консультаций относительно эпидемиологической ситуации.

По словам Мендель, для уменьшения динамики заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 предложено усиление надзора за соблюдением карантинных мероприятий в публичных местах и заведениях и начать каникулы в школьных заведениях раньше

"Зеленский поддержал эти предложения и отметил, что Министерство здравоохранения должно обеспечить больницы кроватями, кислородом и медикаментами, которые используются для помощи больным", - подчеркнула Мендель.

Напомним, ранее и.о. министра образования Сергей Шкарлет выступил с просьбой перевести школьников на дистанционное обучение на две недели.

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