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19 ноября 2020, 11:50 420

Ермак подтвердил, что потребности в его госпитализации не было: соцсети возмутились

19 ноября 2020, 11:50 420
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Он признался, что лег в "Феофанию" не из-за коронавируса
Он признался, что лег в "Феофанию" не из-за коронавируса
Фото: из открытых источников
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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак признался, что особой необходимости в его госпитализации в государственную больницу "Феофания" не было.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По словам Ермака, он планировал организовать самоизоляцию и медицинский уход при COVID-19 дома, однако там якобы не могли обеспечить необходимый уровень защищенности связи.

В противном случае, поверьте, я бы оставался дома и работал оттуда. Впрочем, был ряд сверхважных звонков, в том числе звонки советников лидеров стран - участниц Нормандского формата. Думаю, из-за постоянных звонков и видеоколов создавал неудобства для персонала. За это мне самому неудобно и хочется извиниться. Бесконечно благодарен вам за терпение, дорогие врачи", - написал глава Офиса президента.

Он добавил, что первые дни в "Феофании" чувствовал себя нормально, "потом работать стало намного труднее, поднялась температура, появился кашель, боль в горле и груди". Ермак также признал, что лег в "Феофанию" не из-за коронавируса.

Сейчас мне уже гораздо лучше. Именно необходимость полноценной работы каждый день, проведение защищенных видеоконференций, звонков и т.д. были главными причинами относительно "Феофании", - написал в Facebook Ермак.

Между тем, признание Ермака вызвало большое возмущение в соцсетях. Журналист Сергей Руденко отмечает, что из заявления Ермака следует, что он лег в "Феофанию", потому что дома ему неудобно было говорить по телефону и скайпу.

Нардеп Гео Лерос ставит под сомнение, что глава ОП заболел COVID-19.

Пользователи соцсетей также интересуются, на каких основаниях Ермак пользуется государственной специальной связью, поскольку это не входит в его должностные обязанности и полномочия.

Также граждане возмущаются, что в то время, когда больницы перезагружены, а "скорые" даже не отвечают на звонки, глава Офиса президента без надобности занимал место в больнице.

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

Позже стало известно, что больных коронавирусом Зеленского и Ермака госпитализировали в "Феофанию".

коронавирус Андрей Ермак Офис президента госпитализация Феофания
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