Первый вице-спикер Рады Стефанчук тоже заболел коронавирусом

Он призвал украинцев внимательно отнестись к своему здоровью

Он призвал украинцев внимательно отнестись к своему здоровью

Фото: Слуга народа / Facebook

Об этом он написал в Facebook, информирует RegioNews.

"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой сменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни рукавицы, ни дезинфекции. Наверное нужно пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя", - заметил он.

Также Стефанчук призвал всех, с кем контактировал в последние дни, "внимательно отнестись к состоянию своего здоровья".

Шановні друзі! Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска,... Posted by Ruslan Stefanchuk on Thursday, November 12, 2020

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

11 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что заразился коронавирусом, он будет работать дистанционно на самоизоляции.

Также сообщалось, что вместо председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который болеет COVID-19 и находится в самоизоляции, его обязанности могут выполнять его заместители.