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12 ноября 2020, 15:52 120

Первый вице-спикер Рады Стефанчук тоже заболел коронавирусом

12 ноября 2020, 15:52 120
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Он призвал украинцев внимательно отнестись к своему здоровью
Он призвал украинцев внимательно отнестись к своему здоровью
Фото: Слуга народа / Facebook
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что заболел коронавирусом.

Об этом он написал в Facebook, информирует RegioNews.

"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой сменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни рукавицы, ни дезинфекции. Наверное нужно пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя", - заметил он.

Также Стефанчук призвал всех, с кем контактировал в последние дни, "внимательно отнестись к состоянию своего здоровья".

Шановні друзі! Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска,...

Posted by Ruslan Stefanchuk on Thursday, November 12, 2020

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

11 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что заразился коронавирусом, он будет работать дистанционно на самоизоляции.

Также сообщалось, что вместо председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который болеет COVID-19 и находится в самоизоляции, его обязанности могут выполнять его заместители.

коронавирус
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