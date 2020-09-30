Нардеп от "Евросолидарности" Яна Зинкевич второй раз заболела коронавирусом

Об этом сама Яна Зинкевич написала на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Сегодня мы сдавали всей фракцией анализы на короновирус. К сожалению у меня также положительный результат. Из симптомов пока только сильная усталость.

Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ к счастью)", - сообщила Яна Зинкевич.