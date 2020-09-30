Нардеп от "Евросолидарности" Яна Зинкевич второй раз заболела коронавирусом
У народного депутата Яны Зинкевич второй раз за год обнаружили коронавирус
Об этом сама Яна Зинкевич написала на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.
Сегодня мы сдавали всей фракцией анализы на короновирус. К сожалению у меня также положительный результат. Из симптомов пока только сильная усталость.
Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ к счастью)", - сообщила Яна Зинкевич.
Друзья! Сегодня мы сдавали всей фракцией анализы на короновирус. К сожалению у меня тоже положительный результат Прошу всех...Опубликовано Яной Зинкевич Среда, 30 сентября 2020 г.
Напомним, Рада отменила пленарные заседания из-за вспышки COVID-19 среди депутатов.
В частности заболела глава партии "Голос" Кира Рудык и пятый президент Украины Петр Порошенко.