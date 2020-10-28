В Кабмине объяснили, почему в "красных" зонах восстановили движение поездов

На новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" может назначить дополнительные поезда по популярным направлениям

На новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" может назначить дополнительные поезда по популярным направлениям

КМУ

"Укрзализныця" от 26 октября возобновила продажу билетов на некоторые направления "красной" зоны, потому что на железной дороге больше всего придерживаются карантинных требований.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует RegioNews со ссылкой на ТСН.

"Большинство ограничений сняли, потому что на "Укрзализныци" придерживаются карантинных требований. В частности, нет скопления людей, как, например, во время междугородных или внутриобластных автобусных перевозок. Там контролировать это значительно труднее", - подчеркнул глава министерства.

Он отметил, что касательно электричек, то надо ограничивать количество пассажиров, которые заходят в вагон - есть посадочные места.

На вопрос, могут ли в поездах вернуться к заполненности мест в шахматном порядке, он ответил, что вполне вероятно, если будет соответствующая рекомендация Минздрава.

Криклий также подчеркнул, что на новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" может назначить дополнительные поезда по популярным направлениям.

"Пассажирские перевозки до сих пор не вышли на стопроцентную загруженность, как было в прошлом году. Дополнительные поезда по популярным направлениям - это вполне вероятно. Замечу, что пассажиры теперь имеют возможность покупать билеты за 90 дней, а потому можно заранее планировать поездки", - заявил Криклий.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" объяснили, почему нельзя останавливать поезда из-за карантина.