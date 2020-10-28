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28 октября 2020, 10:58 4

В Кабмине объяснили, почему в "красных" зонах восстановили движение поездов

28 октября 2020, 10:58 4
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На новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" может назначить дополнительные поезда по популярным направлениям
КМУ
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"Укрзализныця" от 26 октября возобновила продажу билетов на некоторые направления "красной" зоны, потому что на железной дороге больше всего придерживаются карантинных требований.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует RegioNews со ссылкой на ТСН.

"Большинство ограничений сняли, потому что на "Укрзализныци" придерживаются карантинных требований. В частности, нет скопления людей, как, например, во время междугородных или внутриобластных автобусных перевозок. Там контролировать это значительно труднее", - подчеркнул глава министерства.

Он отметил, что касательно электричек, то надо ограничивать количество пассажиров, которые заходят в вагон - есть посадочные места.

На вопрос, могут ли в поездах вернуться к заполненности мест в шахматном порядке, он ответил, что вполне вероятно, если будет соответствующая рекомендация Минздрава.

Криклий также подчеркнул, что на новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" может назначить дополнительные поезда по популярным направлениям.

"Пассажирские перевозки до сих пор не вышли на стопроцентную загруженность, как было в прошлом году. Дополнительные поезда по популярным направлениям - это вполне вероятно. Замечу, что пассажиры теперь имеют возможность покупать билеты за 90 дней, а потому можно заранее планировать поездки", - заявил Криклий.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" объяснили, почему нельзя останавливать поезда из-за карантина.

Украина Укрзализныця поезд билеты зона
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