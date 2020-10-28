В Кабмине объяснили, почему в "красных" зонах восстановили движение поездов
"Укрзализныця" от 26 октября возобновила продажу билетов на некоторые направления "красной" зоны, потому что на железной дороге больше всего придерживаются карантинных требований.
Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует RegioNews со ссылкой на ТСН.
"Большинство ограничений сняли, потому что на "Укрзализныци" придерживаются карантинных требований. В частности, нет скопления людей, как, например, во время междугородных или внутриобластных автобусных перевозок. Там контролировать это значительно труднее", - подчеркнул глава министерства.
Он отметил, что касательно электричек, то надо ограничивать количество пассажиров, которые заходят в вагон - есть посадочные места.
На вопрос, могут ли в поездах вернуться к заполненности мест в шахматном порядке, он ответил, что вполне вероятно, если будет соответствующая рекомендация Минздрава.
Криклий также подчеркнул, что на новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" может назначить дополнительные поезда по популярным направлениям.
"Пассажирские перевозки до сих пор не вышли на стопроцентную загруженность, как было в прошлом году. Дополнительные поезда по популярным направлениям - это вполне вероятно. Замечу, что пассажиры теперь имеют возможность покупать билеты за 90 дней, а потому можно заранее планировать поездки", - заявил Криклий.
Напомним, ранее в "Укрзализныце" объяснили, почему нельзя останавливать поезда из-за карантина.