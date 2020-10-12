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12 октября 2020, 15:29 8

Шмыгаль поручил увеличить количество коек для больных коронавирусом

12 октября 2020, 15:29 8
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От Киева и Харьковской области ждут план, который нужно предоставить Министерству здравоохранения
От Киева и Харьковской области ждут план, который нужно предоставить Министерству здравоохранения
Фото: kmu.gov.ua
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил председателям Харьковской областной и Киевской городской госадминистраций предоставить предложения по увеличению числа коек для больных COVID-19, поскольку Харьковская область и Киев остаются лидерами по общему количеству выявленных случаев заболевания.

Об этом сообщает правительственный портал, передает RegioNews.

Премьер-министр заслушал глав Харьковской областной и Киевской городской госадминистраций по поводу мер противодействия распространению COVID-19.

Шмыгаль поручил им предоставить предложения Министерству здравоохранения по увеличению коечного фонда", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что готовы отработать развертывание мобильных госпиталей и расширить количество койкомест за счет учреждений Национальной академии наук и специализированных ведомственных больниц.

Также премьер поручил КГГА совместно с Госпродпотребслужбой проверить на соблюдение противоэпидемических правил местные рынки и усилить контроль за перевозками в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль призвал руководителей всех областей воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время.

коронавирус карантин Денис Шмыгаль КГГА Харьковская область
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