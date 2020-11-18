Кабмин ввел "приоритетные часы" для пожилых людей в магазинах

Эта инициатива будет продолжаться на период карантина

Эта инициатива будет продолжаться на период карантина

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Сегодня, 18 ноября вступили в действие изменения в постановление Кабинета Министров о карантине, которые вводят "приоритетные часы" для людей пожилого возраста.

Об этом во время эфира на телеканале "Украина 24" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, это нововведение имеет целью снижение уровня инфицирования коронавирусом групп риска.

Люди пожилого возраста относятся к группе риска. Поэтому важно, чтобы они как можно меньше контактировали с окружающими, ведь процент летальных случаев наибольший именно среди людей старше 65 лет", - сказал Степанов.

Он добавил, что приоритетные часы действуют с 10:00 до 12:00, эта инициатива будет продолжаться на период карантина.

Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут следовать этому", - отметил министр.

Напомним, в Украине действует общенациональный карантин: что запрещено.