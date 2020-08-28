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28 августа 2020, 12:57 2

В Кабмине сказали, могут ли в Украине снова ввести жесткий карантин

28 августа 2020, 12:57 2
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Правительство будет полагаться на адаптивный карантин
Правительство будет полагаться на адаптивный карантин
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Кабинет министров не рассматривает возможность повторного введения жесткого карантина.

Об этом стало известно на онлайн-встрече представителей Европейской Бизнес Ассоциации с премьер-министром Денисом Шмыгалем, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

"По словам премьер-министра, правительство не будет рассматривать введение жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавируса, а вместо этого будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания", - сказано в сообщении.

Также, по словам премьера, правительство работает над системным восстановлением экономической активности.

В частности, над разработкой долгосрочной стратегии развития Украины до 2030 года, а также над выполнением программы стимулирования экономики и плана действий правительства, которые содержат стимулирующие меры для различных отраслей экономики Украины.

Напомним, что 26 августа в Украине до 31 октября продлили карантин.

Кабмин Украина карантин правительство ассоциация
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