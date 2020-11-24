Больных COVID-19 будут автоматически отслеживать и изолировать с помощью телефонов

Минздрав готовит новую законодательную базу для такого решения

Минздрав готовит новую законодательную базу для такого решения

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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в профильном министерстве готовят законопроект для запуска мобильного приложения, который автоматически будет отслеживать больных COVID-19 и отправлять их на самоизоляцию. В случае нарушения самоизоляции должно быть наказание.

Как передает RegioNews, об этом Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова".

По словам министра, само мобильное приложение уже разрабатывает Министерство цифровой трансформации.

Если посмотреть на весь этот процесс, то Степанов Максим заболел COVID-19. У него был круг контактных лиц — около 50 человек. И каждый из этих людей, как только ему приходит соответствующее смс-сообщение, то он должен сразу пойти на самоизоляцию. Должно быть наказание, если он не пойдет на самоизоляцию", - отметил министр.

Все это потребует соответствующих изменений нашего законодательства. При том, достаточно существенных, считает глава Минздрава.

"Должен быть соответствующий доступ к персональным данным, чтобы это можно было устанавливать в автоматическом режиме. А это возможно только в автоматическом режиме, ведь теоретически не хватит эпидемиологов, которые будут кому-то звонить. Поэтому, для того, чтобы это заработало нужно внести соответствующие серьезные изменения в законодательство, и мы будем готовить, подавать и вместе с вами обсуждать. Это будет тогда, когда будет уже сформирована концепция именно в автоматическом режиме отслеживания больных COVID-19", - отметил Степанов.

Ранее сообщалось, что Степанов сообщил, что в стране стремительно растет число людей, которых госпитализировали с COVID-19. За прошедшую неделю госпитализировали 10 тысяч 597 человек против 9 653 на позапрошлой неделе.