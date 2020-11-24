19:32  23 ноября
Лидер Меджлиса Рефат Чубаров заболел COVID-19
20:32  23 ноября
Главой Сумской ОГА назначен Василий Хома
08:11  24 ноября
Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
24 ноября 2020, 08:42 7

Больных COVID-19 будут автоматически отслеживать и изолировать с помощью телефонов

24 ноября 2020, 08:42 7
Читайте також українською мовою
Минздрав готовит новую законодательную базу для такого решения
Минздрав готовит новую законодательную базу для такого решения
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в профильном министерстве готовят законопроект для запуска мобильного приложения, который автоматически будет отслеживать больных COVID-19 и отправлять их на самоизоляцию. В случае нарушения самоизоляции должно быть наказание.

Как передает RegioNews, об этом Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова".

По словам министра, само мобильное приложение уже разрабатывает Министерство цифровой трансформации.

Если посмотреть на весь этот процесс, то Степанов Максим заболел COVID-19. У него был круг контактных лиц — около 50 человек. И каждый из этих людей, как только ему приходит соответствующее смс-сообщение, то он должен сразу пойти на самоизоляцию. Должно быть наказание, если он не пойдет на самоизоляцию", - отметил министр.

Все это потребует соответствующих изменений нашего законодательства. При том, достаточно существенных, считает глава Минздрава.

"Должен быть соответствующий доступ к персональным данным, чтобы это можно было устанавливать в автоматическом режиме. А это возможно только в автоматическом режиме, ведь теоретически не хватит эпидемиологов, которые будут кому-то звонить. Поэтому, для того, чтобы это заработало нужно внести соответствующие серьезные изменения в законодательство, и мы будем готовить, подавать и вместе с вами обсуждать. Это будет тогда, когда будет уже сформирована концепция именно в автоматическом режиме отслеживания больных COVID-19", - отметил Степанов.

Ранее сообщалось, что Степанов сообщил, что в стране стремительно растет число людей, которых госпитализировали с COVID-19. За прошедшую неделю госпитализировали 10 тысяч 597 человек против 9 653 на позапрошлой неделе.

коронавирус карантин Минздрав больницы больные
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
"Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Одесский облсовет
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »