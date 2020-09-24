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24 сентября 2020, 14:22 1

Зеленский заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса

24 сентября 2020, 14:22 1
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Президент также сказал, когда страна откроет границы
Президент также сказал, когда страна откроет границы
Фото: Офис президента
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Более трех тысяч случаев заражения коронавирусом в день в Украине – это и есть вторая волна заболеваемости.

Как сообщает RegioNews, об этом во время брифинга в Братиславе заявил президент Владимир Зеленский, где он находится с официальным визитом.

"Растет количество больных, поэтому у нас действительно на сегодня запрещен въезд иностранным гражданам. Я думаю, что это правильное решение. У нас такое было, когда у нас начиналась первая волна – мы смогли ее остановить. Тогда на 40 млн граждан у нас было до 300 инфицированных людей", — сказал Зеленский.

По словам президента, как только в Украине стабилизируется ситуация с заболеваемостью, "обязательно будут открыты границы для иностранных граждан".

"Сегодня мы имеем три тысячи больных в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине. Мы не можем рисковать как украинцами, так и с гражданами других стран, которые прибывают в Украину", — добавил он.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может пойти на полный карантин и раньше 25 октября, и позже, все зависит от темпов распространения COVID-19.

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