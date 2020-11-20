В столице магазины и ТРЦ сменили свой график работы в будни из-за ограничений на выходных

Некоторые магазины будут работать до полуночи

Некоторые магазины будут работать до полуночи

Рixabay

Из-за карантина "выходного дня" в Украине многие магазины и ТРЦ продлили свою работу в будние дни.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Страна".

Например, маркет-молл "Дарынок" в Киеве продлил работу до 22:00.

"Столичный маркет-молл "Дарынок", tenant mix которого насчитывает более 3 000 торговых точек, меняет график работы и теперь работает в будние дни с 10:00 до 22:00", - сказано в сообщении пресс-службы рынка.

Также сменил работу и ТРЦ Lavina Mall. Работу продлили на один час до 23:00.

Еще до 23:00 в будни будет работать ТРЦ Gulliver и ТРЦ Dream Town. Работу "Эпицентра" продлили до 00:00 и до последнего покупателя.

20 ноября ТРЦ Ocean Plaza будет работать до 23:00. Как будет работать ТРЦ в остальные дни пока не известно.

Ранее сообщалось, что половина украинцев выступает против карантина выходного дня.