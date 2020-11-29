На Львовщине под ИВЛ умерли двое пациентов из-за отсутствия электричества в больнице

В больнице есть генераторы на случай аварийного отключения света, однако их не использовали

В больнице есть генераторы на случай аварийного отключения света, однако их не использовали

Фото: flickr

28 ноября работники полиции получили информацию, что в городе Жовква Львовской области из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерли два человека, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Львовской области, передает RegioNews. 27 ноября в период с 17.50 до 19.10 отсутствовало электроснабжение в Жовковской районной больнице. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей возрастом 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти - дыхательная недостаточность", - говорится в сообщении. По данным правоохранителей, в этой больнице есть два электрогенератора на случай аварийного отключения света, однако они не были использованы. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 367 (Служебная халатность) и ч.2 ст 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Напомним, 21 ноября в госпитале в Винниках возле Львова произошел взрыв во время заправки кислорода, состоялась эвакуация больных.

.