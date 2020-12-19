В Украине почти 12 тыс новых случаев COVID-19, количество выздоровевших выросло

Больше всего новых подтвержденных случаев зарегистрировали в столице

Больше всего новых подтвержденных случаев зарегистрировали в столице

Фото: из открытых источников

По состоянию на субботу, 18 декабря в Украине зафиксировано 11 742 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Министерстов здравоохранения, передает RegioNews. Выздоровели 13 314 граждан, 213 заболевших скончались. В медицинские учреждения госпитализированы 2 865 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях. Среди новых заболевших - 547 детей и 481 медработник. За сутки было проведено 60 089 тестирований. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: г. Киев - 99694 (+1 364)

Винницкая - 20781 (+203)

Волынская - 30197 (+380)

Днепропетровск - 52068 (+667)

Донецк - 31929 (+480)

Житомирская - 36 061 (+399)

Закарпатская - 27 003 (+148)

Запорожская - 46544 (+829)

Ивано-Франковск - 41798 (+154)

Киевская - 52415 (+827)

Кировоградская - 7707 (+86)

Луганская - 8640 (+107)

Львовская - 56442 (+582)

Николаевская - 26260 (+434)

Одесская - 63 124 (+1 161)

Полтавская - 31433 (+336)

Ровенская - 38315 (+475)

Сумская - 37612 (+455)

Тернопольская - 32235 (+146)

Харьковская - 64792 (+555)

Херсонская - 15449 (+298)

Хмельницкая - 36360 (+333)

Черкасская - 34 451 (+614)

Черновицкая - 37 949 (+254)

Черниговская - 26 864 (+455) Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили более 12,5 тысяч новых случаев. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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