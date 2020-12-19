В Украине почти 12 тыс новых случаев COVID-19, количество выздоровевших выросло
По состоянию на субботу, 18 декабря в Украине зафиксировано 11 742 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Министерстов здравоохранения, передает RegioNews.
Выздоровели 13 314 граждан, 213 заболевших скончались. В медицинские учреждения госпитализированы 2 865 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.
Среди новых заболевших - 547 детей и 481 медработник. За сутки было проведено 60 089 тестирований.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
г. Киев - 99694 (+1 364)
Винницкая - 20781 (+203)
Волынская - 30197 (+380)
Днепропетровск - 52068 (+667)
Донецк - 31929 (+480)
Житомирская - 36 061 (+399)
Закарпатская - 27 003 (+148)
Запорожская - 46544 (+829)
Ивано-Франковск - 41798 (+154)
Киевская - 52415 (+827)
Кировоградская - 7707 (+86)
Луганская - 8640 (+107)
Львовская - 56442 (+582)
Николаевская - 26260 (+434)
Одесская - 63 124 (+1 161)
Полтавская - 31433 (+336)
Ровенская - 38315 (+475)
Сумская - 37612 (+455)
Тернопольская - 32235 (+146)
Харьковская - 64792 (+555)
Херсонская - 15449 (+298)
Хмельницкая - 36360 (+333)
Черкасская - 34 451 (+614)
Черновицкая - 37 949 (+254)
Черниговская - 26 864 (+455)
Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили более 12,5 тысяч новых случаев.
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