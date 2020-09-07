В Украине за сутки снова более 2 тысяч новых случаев заражения COVID-19
В Украине за прошедшие сутки, 6 сентября, коронавирус обнаружили у 2174 человек, зафиксирован 31 летальный случай, 379 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Больше всего новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Киеве - 244, во Львовской области - 186, Тернопольской - 165, Черновицкой - 163 и Ивано-Франковской - 161 областях.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 138 068 человек. Вследствие болезни в целом умерли 2 877 человек, выздоровели уже 62 606 человек.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 4406 случаев;
- Волынская область — 5883 случая;
- Днепропетровская область — 2767 случаев;
- Донецкая область — 1630 случаев;
- Житомирская область — 3746 случаев;
- Закарпатская область — 8091 случай;
- Запорожская область — 1931 случай;
- Ивано-Франковская область — 10348 случаев;
- Кировоградская область — 858 случаев;
- г. Киев — 15276 случаев;
- Киевская область — 6278 случаев;
- Львовская область — 15881 случай;
- Луганская область — 434 случая;
- Николаевская область — 1665 случаев;
- Одесская область — 8525 случаев;
- Полтавская область — 973 случая;
- Ровенская область — 9762 случая;
- Сумская область — 1963 случая;
- Тернопольская область — 7390 случаев;
- Харьковская область — 10972 случая;
- Херсонская область — 500 случаев;
- Хмельницкая область — 3195 случаев;
- Черновицкая область — 11272 случая;
- Черкасская область — 1950 случаев;
- Черниговская область — 2372 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее сообщалось, что больше всего заражений COVID-19 за 5 сентября обнаружили во Львовской - 188, Ивано-Франковской - 176, Тернопольской - 158 областях, а также в Киеве - 240.
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