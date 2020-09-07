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В Украине за сутки снова более 2 тысяч новых случаев заражения COVID-19
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07 сентября 2020, 09:46 11

В Украине за сутки снова более 2 тысяч новых случаев заражения COVID-19

07 сентября 2020, 09:46 11
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За прошедшие сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях
За прошедшие сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки, 6 сентября, коронавирус обнаружили у 2174 человек, зафиксирован 31 летальный случай, 379 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Киеве - 244, во Львовской области - 186, Тернопольской - 165, Черновицкой - 163 и Ивано-Франковской - 161 областях.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 138 068 человек. Вследствие болезни в целом умерли 2 877 человек, выздоровели уже 62 606 человек.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 4406 случаев;
  • Волынская область — 5883 случая;
  • Днепропетровская область — 2767 случаев;
  • Донецкая область — 1630 случаев;
  • Житомирская область — 3746 случаев;
  • Закарпатская область — 8091 случай;
  • Запорожская область — 1931 случай;
  • Ивано-Франковская область — 10348 случаев;
  • Кировоградская область — 858 случаев;
  • г. Киев — 15276 случаев;
  • Киевская область — 6278 случаев;
  • Львовская область — 15881 случай;
  • Луганская область — 434 случая;
  • Николаевская область — 1665 случаев;
  • Одесская область — 8525 случаев;
  • Полтавская область — 973 случая;
  • Ровенская область — 9762 случая;
  • Сумская область — 1963 случая;
  • Тернопольская область — 7390 случаев;
  • Харьковская область — 10972 случая;
  • Херсонская область — 500 случаев;
  • Хмельницкая область — 3195 случаев;
  • Черновицкая область — 11272 случая;
  • Черкасская область — 1950 случаев;
  • Черниговская область — 2372 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что больше всего заражений COVID-19 за 5 сентября обнаружили во Львовской - 188, Ивано-Франковской - 176, Тернопольской - 158 областях, а также в Киеве - 240.

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