В Украине за сутки снова более 2 тысяч новых случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях

За прошедшие сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки, 6 сентября, коронавирус обнаружили у 2174 человек, зафиксирован 31 летальный случай, 379 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Киеве - 244, во Львовской области - 186, Тернопольской - 165, Черновицкой - 163 и Ивано-Франковской - 161 областях.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 138 068 человек. Вследствие болезни в целом умерли 2 877 человек, выздоровели уже 62 606 человек.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 4406 случаев;

Волынская область — 5883 случая;

Днепропетровская область — 2767 случаев;

Донецкая область — 1630 случаев;

Житомирская область — 3746 случаев;

Закарпатская область — 8091 случай;

Запорожская область — 1931 случай;

Ивано-Франковская область — 10348 случаев;

Кировоградская область — 858 случаев;

г. Киев — 15276 случаев;

Киевская область — 6278 случаев;

Львовская область — 15881 случай;

Луганская область — 434 случая;

Николаевская область — 1665 случаев;

Одесская область — 8525 случаев;

Полтавская область — 973 случая;

Ровенская область — 9762 случая;

Сумская область — 1963 случая;

Тернопольская область — 7390 случаев;

Харьковская область — 10972 случая;

Херсонская область — 500 случаев;

Хмельницкая область — 3195 случаев;

Черновицкая область — 11272 случая;

Черкасская область — 1950 случаев;

Черниговская область — 2372 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что больше всего заражений COVID-19 за 5 сентября обнаружили во Львовской - 188, Ивано-Франковской - 176, Тернопольской - 158 областях, а также в Киеве - 240.

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