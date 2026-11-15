Россияне ударили по Запорожью: среди раненых – 2-летний ребенок

Фото: ГСЧС

Поздно вечером 14 ноября россияне ударили по Запорожью. В результате авиаударов повреждены дома и раненые люди

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

В результате обстрела в Запорожье пострадали шесть человек. В частности, 2-летний мальчик. Всем пострадавшим оказывают помощь медики. Известно, что из одной из квартир деблокировали мужчину.

"По одному из адресов повреждены два частных дома и остекление девятиэтажки. По другому возник пожар автомобилей на площади 25 кв. м. Огонь уничтожил 10 машин, еще 10 повреждено. Также повреждены шесть гаражей и окна пятиэтажного и девятиэтажного домов", - рассказали спасатели.

Напомним, также в ночь на 15 ноября россияне атаковали Одесскую область. В результате обстрела ранены местные жители.