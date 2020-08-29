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29 августа 2020, 12:30 5

Марцинкив призвал граждан протестировать из-за усиления карантина

29 августа 2020, 12:30 5
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Отнесение города к "красной" зоне он считает необоснованным
Отнесение города к "красной" зоне он считает необоснованным
Фото: Facebook
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что решение центральной власти об отнесении города в "красную" зону нужно отменить.

Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в Facebook, передает RegioNews.

Мэр призвал жителей выходить на мирный протест, чтобы заявить о своем несогласии с решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Критерии, установленные на уровне государства, субъективные. Происходит политический шантаж запада Украины", - сказал мэр города.

Он отметил, что Ивано-Франковск не будет игнорировать распоряжения центральной власти, но призвал граждан мирным способом выражать протест.

Напомним, в Ивано-Франковске митингуют против усиления карантина, включение города в "красную зону" считают политическим решением.

коронавирус карантин Ивано-Франковск протест мэр Руслан Марцинкив
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