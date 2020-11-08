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08 ноября 2020, 16:55 2

В Минздраве сообщили, в каких регионах кровати для больных коронавирусом загружены больше всего

08 ноября 2020, 16:55 2
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Всего в Украине введено уже 45 038 больничных коек
Всего в Украине введено уже 45 038 больничных коек
Рixabay
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Всего в Украине заняты уже 60,5% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Больше всего загружены кровати в пяти регионах.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья.

Так, наиболее загруженными являются больницы Полтавской (91,5%), Ровенской (78,9%), Одесской (70,6%) и Сумской (70,5%) областей. В Киеве заняты 55,7% коек.

При этом в Херсонской, Тернопольской, Николаевской и Кировоградской областях заполненность больничных коек составляет менее 50%. В Херсонской области занято лишь 25,3% коек.

Всего в Украине введены уже 45 038 больничных коек.

Также в стране во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем в Украине этот показатель составляет 306,8 при норме в 40. Наихудшая ситуация наблюдается в Черновицкой области — 623,6. В Киеве показатель составляет 341,2.

Напомним, в Украине ни одна область не может ослабить карантин.

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