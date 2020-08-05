Пять сотрудников Высшего антикоррупционного суда заболели COVID-19

Из-за пребывания работников на больничном сняли с рассмотрения 14 дел

Из-за пребывания работников на больничном сняли с рассмотрения 14 дел

Фото: Днепропетровский апелляционный суд

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Regionews.

С целью обеспечения безопасности посетителей и работников суда, недопущения распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции посетители допускаются в здание суда исключительно с соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов", - говорится в сообщении.

Также в Апелляционной палате ВАС проинформировали, что 14 дел, назначенных на 5 августа, сняли с рассмотрения из-за пребывания некоторых судей из состава судебных коллегий на больничном.

Обновлено! _______________ По состоянию на 5 августа пятеро сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда... Опубликовано Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Среда, 5 августа 2020 г.

Напомним, в Киевской ОГА двое сотрудников заболели на COVID-19.