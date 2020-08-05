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05 августа 2020, 12:44 2

Пять сотрудников Высшего антикоррупционного суда заболели COVID-19

05 августа 2020, 12:44 2
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Из-за пребывания работников на больничном сняли с рассмотрения 14 дел
Фото: Днепропетровский апелляционный суд
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У пятерых работников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердили коронавирусную болезнь.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Regionews.

С целью обеспечения безопасности посетителей и работников суда, недопущения распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции посетители допускаются в здание суда исключительно с соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов", - говорится в сообщении.

Также в Апелляционной палате ВАС проинформировали, что 14 дел, назначенных на 5 августа, сняли с рассмотрения из-за пребывания некоторых судей из состава судебных коллегий на больничном.

Обновлено! _______________ По состоянию на 5 августа пятеро сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда...

Опубликовано Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Среда, 5 августа 2020 г.

Напомним, в Киевской ОГА двое сотрудников заболели на COVID-19.

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