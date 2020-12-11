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11 декабря 2020, 15:41 39

Глава Николаевской ОГА получил отрицательный тест на COVID-19, но ушел на самоизоляцию

11 декабря 2020, 15:41 39
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Причиной стало заболевание его жены на коронавирус
Причиной стало заболевание его жены на коронавирус
Фото: из открытых источников
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Глава Николаевской ОГА Виталий Ким 11 декабря получил отрицательный тест на коронавирус, но врачи подтвердили наличие вируса у его супруги. Он заверил, что будет продолжать работать на самоизоляции.

Об этом он сообщил в видеообращении опубликованном в Facebook, передает RegioNews.

Виталий Ким рассказал, что сегодня получил отрицательный результат теста на коронавирус. Но врачи подтвердили наличие вируса у его жены. Поэтому глава области будет находиться на самоизоляции, а в начале следующей недели сдаст тест повторно.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заболел коронавирусом. Также заразилась его 4-летняя дочь.

коронавирус Николаевская ОГА карантин ОГА самоизоляция
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