Глава Николаевской ОГА получил отрицательный тест на COVID-19, но ушел на самоизоляцию
Причиной стало заболевание его жены на коронавирус
Причиной стало заболевание его жены на коронавирус
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким 11 декабря получил отрицательный тест на коронавирус, но врачи подтвердили наличие вируса у его супруги. Он заверил, что будет продолжать работать на самоизоляции.
Об этом он сообщил в видеообращении опубликованном в Facebook, передает RegioNews.
Виталий Ким рассказал, что сегодня получил отрицательный результат теста на коронавирус. Но врачи подтвердили наличие вируса у его жены. Поэтому глава области будет находиться на самоизоляции, а в начале следующей недели сдаст тест повторно.
Напомним, ранее сообщалось, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заболел коронавирусом. Также заразилась его 4-летняя дочь.
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