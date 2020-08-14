У Порошенко требуют созвать внеочередную сессию Рады из-за рекордного количества случаев коронавируса
Политическая сила "Европейская Солидарность" требует немедленного созыва внеочередной сессии Верховной Рады из-за катастрофической ситуации с ростом уровня заболеваемости коронавируса.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на страницу политсилы в Facebook.
"Страна ежедневно бьет рекорды увеличения количества больных Covid-19. Мир охвачен пандемией уже более полугода, а руководство Украины продолжает игнорировать неотложные нужды медицинской системы и бездумным управленческим хаосом разрушает экономику страны", - заявил народный депутат соответствующей фракции "Европейской солидарности" Ростислав Павленко.
Также политик подчеркнул недопустимость нецелевого использования средств спецфонда борьбы с коронавирусом, в частности на дороги и политический пиар.
"Использование средств специального фонда борьбы с коронавирусом на дороги и политический пиар Зеленского фактически является преступлением против собственного народа. В этой ситуации парламент должен остановить тотальную бездействие и скатывание Украины в экономическую пропасть", - отметил народный депутат.
По его словам, "Евросолидарность" в очередной раз подчеркивает, что в разгар пандемии главными направлениями работы должно стать усиление медицинской системы государства, защита врачей и поддержка бизнеса, который потерял средства к существованию "из-за бездумных и нелогичных действий власти".
"Требуем от Зеленского прекратить кормить украинцев обещаниями и наконец сосредоточить внимание на защите украинского народа от пандемии коронавируса", - подытожил народный депутат.
Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали рекордный прирост зараженных коронавирусом: болезнь подтвердили в 1732 человек.