Боролся с болезнью 23 дня: от COVID-19 вылечился замглавы ВР Стефанчук

Он рассказал, что у него еще остались "определенные побочные последствия"

Он рассказал, что у него еще остались "определенные побочные последствия"

Фото: из открытых источников

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сегодня сообщил, что получил отрицательный тест на COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом он написал в Facebook. Наконец отрицательный тест принес позитивный настрой! 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат. Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к исполнению своих обязанностей", - сообщил он. Напомним, 12 ноября Стефанчук сообщил, что заболел коронавирусом.

.