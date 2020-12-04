Боролся с болезнью 23 дня: от COVID-19 вылечился замглавы ВР Стефанчук
Он рассказал, что у него еще остались "определенные побочные последствия"
Он рассказал, что у него еще остались "определенные побочные последствия"
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сегодня сообщил, что получил отрицательный тест на COVID-19.
Как передает RegioNews, об этом он написал в Facebook.
Наконец отрицательный тест принес позитивный настрой! 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат. Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к исполнению своих обязанностей", - сообщил он.
Напомним, 12 ноября Стефанчук сообщил, что заболел коронавирусом.
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