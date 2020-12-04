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04 декабря 2020, 09:39 9

В Украине снова выросло число заболевших COVID-19 за сутки: что известно

04 декабря 2020, 09:39 9
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Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях
Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за 3 декабря диагноз COVID-19 подтвердили 15 131 человеку, зафиксировано 235 летальных случаев, 13 383 пациента выздоровели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

15 131 новый случай COVID-19 зафиксирован в Украине на 4 декабря 2020 года. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник", - сообщил Степанов.

Министр отметил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях

Всего за сутки проведено 74 880 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 48 028, методом ИФА - 26 852.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 787 891 человек;
  • выздоровели - 397 809 человек;
  • летальных исходов - 13 195;
  • проведение ПЦР-тестов - 4 702 234.

Напомним, сутками ранее подтвердили 14 496 новых случаев COVID-19 в Украине, было зафиксировано 243 смерти.

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