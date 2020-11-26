В больницах Ивано-Франковска не хватает кислорода для больных COVID-19 - Марцинкив

Также больницы испытывают проблемы с лекарствами, потому что их негде закупить

Также больницы испытывают проблемы с лекарствами, потому что их негде закупить

Фото: из открытых источников

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в больницах, в которых принимают больных на коронавирус, не хватает кислорода.

Как передает RegioNews, об этом Марцинкив рассказал во время эфира на радио "Западный полюс".

Нет кислорода, а сами установки рассчитаны на его определенное количество. Есть много больных, поэтому здесь есть проблемы", - сообщил Руслан Марцинкив.

По его словам, больницы сегодня испытывают проблемы с лекарствами, потому что их негде закупить. "Пока пользуются теми, которые приобрели про запас".

Мэр заверяет, что если ситуация с заболеванием на коронавирус в городе ухудшится, местная власть готова одновременно развернуть еще 300 койко-мест в поликлиниках и привлечь медиков к лечению.

Кроме того, он обратился к предпринимателям с просьбой отказаться в этом году от корпоративов.

Сейчас идут рождественско-новогодние праздники, каждая организация захочет делать корпоратив. Поэтому у меня просьба, в этое непростое время ограничить эти контакты. Я думаю, ничего страшного не будет, если средства от корпоративов мы, например, передадим на благотворительность", - отметил он.

Ранее сообщалось, что центральная городская клиническая больница Ивано-Франковска, которая лечит пациентов с COVID-19, решила приостановить госпитализацию больных.