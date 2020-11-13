В больницах через месяц могут закончиться места для больных COVID-19 - Степанов

Количество новых больных растет с каждым днем и их просто некуда будет принимать

Количество новых больных растет с каждым днем и их просто некуда будет принимать

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опасается, что из-за стремительно роста больных, уже через месяц в больницах могут закончиться места для пациентов с COVID-19.

Об этом Степанов заявил на брифинге, передает RegioNews.

Если мы не будем придерживаться правил, мы уже через месяц можем получить 100% заполненность наших коек. Что будет дальше, если у нас будет 100% заполненность коек? Просто в больницах некуда будет принимать больных, в таком случае не будет оказана помощь именно в условиях стационара - людям, которым нужен кислород", - сказал он.

Глава Минздрава назвал карантин выходного дня вынужденной альтернативой, призвав отнестись к нему с пониманием. Ведь на кону стоят человеческие жизни.

Почему карантин выходного дня? Чтобы не пересекались разные группы незнакомых людей… Количество контактов будет существенно снижено", - заявил Степанов.

Он также заявил, что зима будет очень тяжелой для Украины из-за коронавируса. Задача - пройти ее с наименьшим количеством человеческих потерь.

У нас не будет легкой зимы. Нам будет очень тяжело. Наше главное задание - пройти эту зиму с этой эпидемией, страшной пандемией с наименьшими потерями. Под словом "потеря" я имею в виду человеческую жизнь", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине за 12 ноября диагноз COVID-19 подтвердили 11 787 людям, зафиксировано 172 летальных случая.