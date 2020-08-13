В Одессе в цехе обнаружили 25 вьетнамцев-нелегалов, среди них - больные с признаками COVID-19

У 9 человек зафиксировали высокую температуру

У 9 человек зафиксировали высокую температуру

Фото: Народная правда

Граждан Вьетнама, которые нарушили миграционное законодательство, отправили на карантин.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресслужбу Главного управления Миграционной службы в Одесской области.

12 августа в управление полицейские доставили 25 граждан Вьетнама, которые нарушили миграционное законодательство. Нелегальных мигрантов сотрудники Национальной полиции обнаружили во время проверки цехов для пошива одежды.

В результате скрининга у девяти иностранцев зафиксировано высокую температуру и их сразу передали в медицинских учреждений на карантин", - сказано в сообщении.

Уже принято 16 решений о принудительном возвращении указанных граждан в страны происхождения (Вьетнам) или третьей страны с привлечением к административной ответственности по ст. 203 КУоАП.

Напомним, 9 августа в порт Южный зашел греческий сухогруз с больными COVID-19 членами экипажа .