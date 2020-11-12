Украинцы требуют от президента отменить карантин выходного дня: появилась петиция

Автор петиции считает, что введение такого карантина не повлияет на динамику распространения коронавируса

Автор петиции считает, что введение такого карантина не повлияет на динамику распространения коронавируса

Офис президента

На сайте президента Владимира Зеленского зарегистрировано петицию с требованием к главе государства отменить усиленный карантин выходного дня

Петицию зарегистрировано на сайте президента и она уже собрала более 8 тысяч подписей, пишет RegioNews.

Ее автор Екатерина Егорова считает, что введение такого карантина не повлияет на динамику распространения коронавируса и будет иметь катастрофические последствия для экономической и культурной жизни общества.

"Карантин выходного дня повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию. Кроме того, он будет означать массовое увольнение десятков тысяч работников, в том числе среди незащищенных слоев населения, женщин и молодежи", — пишет она.

Также в тексте просят отменить "в Киеве и других городах, центрах Украины, запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничениями времени".

Кроме того, власти призывают действовать в рамках Конституции и советоваться с обществом перед введением каких-либо ограничений.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.