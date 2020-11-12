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12 ноября 2020, 16:27 80

Украинцы требуют от президента отменить карантин выходного дня: появилась петиция

12 ноября 2020, 16:27 80
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Автор петиции считает, что введение такого карантина не повлияет на динамику распространения коронавируса
Автор петиции считает, что введение такого карантина не повлияет на динамику распространения коронавируса
Офис президента
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На сайте президента Владимира Зеленского зарегистрировано петицию с требованием к главе государства отменить усиленный карантин выходного дня

Петицию зарегистрировано на сайте президента и она уже собрала более 8 тысяч подписей, пишет RegioNews.

Ее автор Екатерина Егорова считает, что введение такого карантина не повлияет на динамику распространения коронавируса и будет иметь катастрофические последствия для экономической и культурной жизни общества.

"Карантин выходного дня повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию. Кроме того, он будет означать массовое увольнение десятков тысяч работников, в том числе среди незащищенных слоев населения, женщин и молодежи", — пишет она.

Также в тексте просят отменить "в Киеве и других городах, центрах Украины, запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничениями времени".

Кроме того, власти призывают действовать в рамках Конституции и советоваться с обществом перед введением каких-либо ограничений.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Украина карантин Офис президента петиции президент
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