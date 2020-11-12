Украинцы требуют от президента отменить карантин выходного дня: появилась петиция
На сайте президента Владимира Зеленского зарегистрировано петицию с требованием к главе государства отменить усиленный карантин выходного дня
Петицию зарегистрировано на сайте президента и она уже собрала более 8 тысяч подписей, пишет RegioNews.
Ее автор Екатерина Егорова считает, что введение такого карантина не повлияет на динамику распространения коронавируса и будет иметь катастрофические последствия для экономической и культурной жизни общества.
"Карантин выходного дня повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию. Кроме того, он будет означать массовое увольнение десятков тысяч работников, в том числе среди незащищенных слоев населения, женщин и молодежи", — пишет она.
Также в тексте просят отменить "в Киеве и других городах, центрах Украины, запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничениями времени".
Кроме того, власти призывают действовать в рамках Конституции и советоваться с обществом перед введением каких-либо ограничений.
Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.