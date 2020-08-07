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07 августа 2020, 10:57 1

Степанов рассказал, как можно выехать из "красной зоны"

07 августа 2020, 10:57 1
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Покидать такие области можно только собственным транспортом
Покидать такие области можно только собственным транспортом
Фото: МИНЗДРАВ
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В областях, которые имеют статус "красной зоны", Минздрав установил правила въезда и выезда.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил сегодня, 7 августа, во время брифинга, передает RegioNews.

Мы не говорим, что вам нужно делать тест или идти на самоизоляцию при выезде, ведь это происходит внутри нашей страны. По выезду или в'езду в регионы, которые отнесены к "красного уровня", то там прекращается городское, междугороднее и областное сообщение. Возможно пользоваться исключительно собственным транспортом и количество человек в нем не должно превышать 5 человек, за исключением детей до 14 лет", - отметил Степанов.

Напомним, очередной антирекорд: в Украине обнаружили 1453 случая коронавируса. Уже третий день количество новых заболевших продолжает расти

коронавирус министр брифинг Максим Степанов красная зона
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