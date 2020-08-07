Степанов рассказал, как можно выехать из "красной зоны"

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил сегодня, 7 августа, во время брифинга, передает RegioNews.

Мы не говорим, что вам нужно делать тест или идти на самоизоляцию при выезде, ведь это происходит внутри нашей страны. По выезду или в'езду в регионы, которые отнесены к "красного уровня", то там прекращается городское, междугороднее и областное сообщение. Возможно пользоваться исключительно собственным транспортом и количество человек в нем не должно превышать 5 человек, за исключением детей до 14 лет", - отметил Степанов.