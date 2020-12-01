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01 декабря 2020, 10:55 8

В полиции рассказали, как следили за соблюдением порядка на карантине выходного дня

01 декабря 2020, 10:55 8
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Штраф за нарушение был предусмотрен в размере от 34 до 170 тысяч гривен для владельцев заведений, от 170 до 255 грн - для посетителей
Штраф за нарушение был предусмотрен в размере от 34 до 170 тысяч гривен для владельцев заведений, от 170 до 255 грн - для посетителей
Фото из открытых источников
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В Украине завершился срок действия введенного карантина выходного дня. В полиции рассказали, как следили за соблюдением ограничений.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Штраф за нарушение был предусмотрен в размере от 34 до 170 тысяч гривен для владельцев заведений, от 170 до 255 грн - для посетителей.

"Сейчас мы знаем такие места, которые системно нарушают карантинные ограничения. Возле некоторых мы даже сразу ставим патрули, которые раз в час приезжают и проверяют. Занимаемся профилактикой таким образом", - объяснил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

В каждом районе столицы дополнительно выделено по 2-3 группы правоохранителей для отслеживания фактов нарушения карантина. Информацию о таких фактах правоохранители получают преимущественно из СМИ и от недовольных граждан, которые жалуются на шум из якобы закрытых ресторанов и клубов.

При этом власти Львова, чтобы обойти карантинные ограничения на выходных, объявили все субботу и воскресенья ноября рабочими днями и разрешили работать в эти дни развлекательным заведениям и ресторанам. Такое решение в полиции не поддержали и составили около 450 административных протоколов за трое выходных.

"Мы отвечаем только за работу полиции, а вы уже сами делайте выводы: повлияли ли его заявления или нет на нашу работу. Правоохранители просто выполняют свою работу и возложенные на нас обязанности", - объяснила спикер полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

Напомним, что Министерство здравоохранения не намерено дальше продолжать карантин выходного дня.

коронавирус Украина карантин полиция правоохранители
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