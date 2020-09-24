В Минздраве объяснили, какие ограничения будут действовать в "красных" Тернополе и Бережанах

Ограничения начнут действовать с 28 сентября

Ограничения начнут действовать с 28 сентября

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС совместно с региональной определила ограничения в "красных зонах" - городах Тернополь и Бережаны Тернопольской области. Они начнут действовать с 28 сентября.

Об этом 24 сентября на брифинге по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

"Заседание прошло совместно с комиссией ТЭБ и ЧС Тернопольской области, где присутствовали в том числе органы местного самоуправления и там были установлены соответствующие ограничения, которые будут доведены до жителей городов... Ограничения, которые были установлены на территории этих городов - это посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения", - сказал министр.

Он добавил, что высадка пассажиров возможна.

Также, по словам Степанова, будет ограничен прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сферах культуры, кинотеатров, заведений общественного питания (ресторанов, кафе), торгово-развлекательных центров, других заведений развлекательной деятельности, спортивных залов, фитнес-центров, торгового и бытового обслуживания населения. Кроме торговли продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом.

Кроме того, ограничат осуществления банковской и страховой деятельности, а также медицинскую практику, ветеринарную практику, деятельность автозаправочных комплексов, деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, техническому обслуживанию регистраторов расчетных операций, деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования, объектов почтовой связи.

Также будет запрещено посещение учреждений и учреждений, оказывающих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме тех, которые предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.

Действие этих ограничений начнется с 00.00 часов 28 сентября 2020 года в Тернополе и Бережанах Тернопольской области.

Также, по словам Степанова, Комиссия ТЭБ и ЧС Тернопольщины сообщила, что в этих городах введут особый порядок работы городского транспорта и организации учебного процесса.

Напомним, сегодня Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о разделении Украины на новые зоны карантина.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).