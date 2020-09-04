У патриарха Филарета подтвердили коронавирус
Он прошел плановое тестирование на наличие COVID-19
Он прошел плановое тестирование на наличие COVID-19
В Почетного патриарха УПЦ КП Филарета подтвердили наличие коронавиурса.
Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП, передает RegioNews.
В Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, во время планового тестирования, выявлен положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что Филарет проходит курс лечения в больнице, его состояние здоровья удовлетворительное.
Напомним, в Украине уже 1,7 млн человек протестовали на коронавирус методом ПЦР, сначала количество тестирований составляло 200 в сутки.
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