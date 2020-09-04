09:42  04 сентября
Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки выявили 2723 новых случаев
19:21  04 сентября
Пожар на свалке под Полтавой: власти подозревают поджог
17:59  04 сентября
"Укрзализныця" отменяет остановку поездов в Тернополе
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2020, 16:54 3

У патриарха Филарета подтвердили коронавирус

04 сентября 2020, 16:54 3
Читайте також українською мовою
Он прошел плановое тестирование на наличие COVID-19
Он прошел плановое тестирование на наличие COVID-19
Читайте також
українською мовою

В Почетного патриарха УПЦ КП Филарета подтвердили наличие коронавиурса.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП, передает RegioNews.

В Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, во время планового тестирования, выявлен положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Филарет проходит курс лечения в больнице, его состояние здоровья удовлетворительное.

Напомним, в Украине уже 1,7 млн человек протестовали на коронавирус методом ПЦР, сначала количество тестирований составляло 200 в сутки.

Филарет коронавирус заболевание УПЦ церковь COVID-19
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Отказ Тернополя усиливать карантин: в полиции отреагировали
04 сентября 2020, 15:59
В Украине уже 1,7 млн человек протестовали на коронавирус методом ПЦР
04 сентября 2020, 15:20
Тернополь несмотря на "красную" зону не будет закрывать школы и детсады
04 сентября 2020, 14:55
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Буряк и другие: кто будет бороться в Запорожье за мэрское кресло
Неопределенный формат. О чем не могут договориться закарпатские "венгерские" партии
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »