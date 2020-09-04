У патриарха Филарета подтвердили коронавирус

Он прошел плановое тестирование на наличие COVID-19

Он прошел плановое тестирование на наличие COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП, передает RegioNews.

В Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, во время планового тестирования, выявлен положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Филарет проходит курс лечения в больнице, его состояние здоровья удовлетворительное.

Напомним, в Украине уже 1,7 млн человек протестовали на коронавирус методом ПЦР, сначала количество тестирований составляло 200 в сутки.