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Заместитель Авакова Геращенко заразился коронавирусом
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11 декабря 2020, 08:42 3

Заместитель Авакова Геращенко заразился коронавирусом

11 декабря 2020, 08:42 3
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Вместе с ним, COVID-19 болеет его 4-летняя дочь
Вместе с ним, COVID-19 болеет его 4-летняя дочь
Фото: из открытых источников
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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заболел коронавирусом. Также заразилась его 4-летняя дочь.

Как передает RegioNews, об этом он заявил в эфире программы "Право на владу".

По его словам, болезнь протекает в легкой форме.

Я третий день нахожусь на самоизоляции, у меня тоже диагноз коронавирус. Заразилась моя 4-летняя дочь. Это очень опасная болезнь, которой может заразиться каждый в наиболее необычном месте. Вы не знаете, где вы ее можете подхватить. Я его (коронавирус - ред.) переношу в легкой форме и члены моей семьи также", - сказал Геращенко.

Напомним, 7 декабря в Украине еще 332 правоохранители заболели коронавирусом.

коронавирус карантин МВД дети Антон Геращенко
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