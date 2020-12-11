Заместитель Авакова Геращенко заразился коронавирусом
Вместе с ним, COVID-19 болеет его 4-летняя дочь
Вместе с ним, COVID-19 болеет его 4-летняя дочь
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заболел коронавирусом. Также заразилась его 4-летняя дочь.
Как передает RegioNews, об этом он заявил в эфире программы "Право на владу".
По его словам, болезнь протекает в легкой форме.
Я третий день нахожусь на самоизоляции, у меня тоже диагноз коронавирус. Заразилась моя 4-летняя дочь. Это очень опасная болезнь, которой может заразиться каждый в наиболее необычном месте. Вы не знаете, где вы ее можете подхватить. Я его (коронавирус - ред.) переношу в легкой форме и члены моей семьи также", - сказал Геращенко.
Напомним, 7 декабря в Украине еще 332 правоохранители заболели коронавирусом.
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