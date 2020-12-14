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14 декабря 2020, 15:43 10

За неделю нарушителей масочного режима оштрафовали на почти пол миллиона

14 декабря 2020, 15:43 10
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За пребывание в общественных зданиях без маски предусмотрены штрафы от 170 грн до 255 грн
Фото: из открытых источников
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В течение прошлой недели работники полиции составили 14 тысяч протоколов за нарушение масочного режима гражданами в общественных местах.

Об этом сегодня доложили президенту Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения COVID-19, передает RegioNews.

Согласно с этими протоколами, нарушители заплатили в бюджет 465 тыс. грн штрафов.

В Национальной полиции Украины сообщили, что за неделю было составлено 14 тыс. протоколов за нарушение масочного режима в общественных местах, в бюджет уплачено 465 тыс. грн штрафов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно действующему законодательству, штрафы могут взиматься без суда, на месте совершения административного нарушения с помощью безналичных платежных устройств.

Их имеют право налагать органы внутренних дел, Нацполиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.

Напомним, в Украине 21 ноября начали штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.

10 ноября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах.

коронавирус карантин МВД штраф маски
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