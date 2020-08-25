В Украине 1 658 новых случаев Covid-19
С начала эпидемии в Украине на 25 августа зафиксировано 108 415 больных Covid-19, в целом в стране умерли 2 318 человек, преодолели болезнь 52 870 украинцев.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За последние сутки наибольшее количество случаев болезни зарегистрировано в Черновицкой области – 204, Ивано-Франковской области – 179, Харьковской области – 173, Тернопольской – 158, во Львовской области – 136 и в городе Киеве – 130.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая - 3649 (25)
- Волынская - 5187 (+40)
- Днепропетровская - 2050 (45)
- Донецкая - 1238 (1)
- Житомирская - 2923 (+59)
- Закарпатская - 7063 (+37)
- Запорожская - 1407 (+30)
- Ивано-Франковск - 8154 (+179)
- Кировоградская - 769 (+1)
- г. Киев - 12153 (+130)
- Киевская - 5115 (25)
- Львовская - 13389 (+136)
- Луганская - 244 (+1)
- Николаевская - 1004 (7)
- Одесская - 6166 (+112)
- Полтавская - 677 (+14)
- Ровенская - 8644 (85)
- Сумская - 1246 (+59)
- Тернопольская - 4923 (+158)
- Харьковская - 7807 (+173)
- Херсонская - 337 (1)
- Хмельницкая - 2047 (+37)
- Черновицкая - 9371 (+204)
- Черкасская - 1300 (+3)
- Черниговская - 1552 (32).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 22 августа выявили почти 2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.
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