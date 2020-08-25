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В Украине 1 658 новых случаев Covid-19
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25 августа 2020, 09:44 6

В Украине 1 658 новых случаев Covid-19

25 августа 2020, 09:44 6
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За прошедшие сутки 25 больных умерли, 346 выздоровело
За прошедшие сутки 25 больных умерли, 346 выздоровело
pixabay.com
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С начала эпидемии в Украине на 25 августа зафиксировано 108 415 больных Covid-19, в целом в стране умерли 2 318 человек, преодолели болезнь 52 870 украинцев.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество случаев болезни зарегистрировано в Черновицкой области – 204, Ивано-Франковской области – 179, Харьковской области – 173, Тернопольской – 158, во Львовской области – 136 и в городе Киеве – 130.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая - 3649 (25)
  • Волынская - 5187 (+40)
  • Днепропетровская - 2050 (45)
  • Донецкая - 1238 (1)
  • Житомирская - 2923 (+59)
  • Закарпатская - 7063 (+37)
  • Запорожская - 1407 (+30)
  • Ивано-Франковск - 8154 (+179)
  • Кировоградская - 769 (+1)
  • г. Киев - 12153 (+130)
  • Киевская - 5115 (25)
  • Львовская - 13389 (+136)
  • Луганская - 244 (+1)
  • Николаевская - 1004 (7)
  • Одесская - 6166 (+112)
  • Полтавская - 677 (+14)
  • Ровенская - 8644 (85)
  • Сумская - 1246 (+59)
  • Тернопольская - 4923 (+158)
  • Харьковская - 7807 (+173)
  • Херсонская - 337 (1)
  • Хмельницкая - 2047 (+37)
  • Черновицкая - 9371 (+204)
  • Черкасская - 1300 (+3)
  • Черниговская - 1552 (32).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 22 августа выявили почти 2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

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