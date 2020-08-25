В Украине 1 658 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки 25 больных умерли, 346 выздоровело

За прошедшие сутки 25 больных умерли, 346 выздоровело

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С начала эпидемии в Украине на 25 августа зафиксировано 108 415 больных Covid-19, в целом в стране умерли 2 318 человек, преодолели болезнь 52 870 украинцев.