Степанов просит США предоставить Украине вакцину от COVID-19 "в режиме тестирования"
Министр здравоохранения Максим Степанов в телефонном разговоре с временным поверенным в делах Соединенных Штатов в Украине Кристиной Квин попросил рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".
Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Мы поддерживаем официальную позицию Минздрава об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки", - отметила Квин.
Она также заверила, что сделает все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки. Ее команда поможет ведомству разработать алгоритм и план действий по логистике и планах вакцинации.
Напомним, ранее Степанов сказал, когда Украина может получить первые вакцины от коронавируса.