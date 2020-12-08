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08 декабря 2020, 10:04 12

Степанов просит США предоставить Украине вакцину от COVID-19 "в режиме тестирования"

08 декабря 2020, 10:04 12
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В США заверили, что сделают все возможное для этого
Фото: Facebook
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Министр здравоохранения Максим Степанов в телефонном разговоре с временным поверенным в делах Соединенных Штатов в Украине Кристиной Квин попросил рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".

Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Мы поддерживаем официальную позицию Минздрава об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки", - отметила Квин.

Она также заверила, что сделает все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки. Ее команда поможет ведомству разработать алгоритм и план действий по логистике и планах вакцинации.

Напомним, ранее Степанов сказал, когда Украина может получить первые вакцины от коронавируса.

коронавирус вакцина Минздрав Максим Степанов тесты
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