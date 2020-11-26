18:28  26 ноября
Мэр Харькова вернётся в город до 20 декабря
16:51  26 ноября
У Зеленского ответили на требование Авакова ввести жесткий локдаун
18:23  26 ноября
На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции возле Марьинки
UA | RU
UA | RU
26 ноября 2020, 18:50 7

Степанов обещает украинцам, что их предупредят о полном локдауне за 7-10 дней

26 ноября 2020, 18:50 7
Читайте також українською мовою
Сейчас правительство обсуждает решение о введении жесткого карантина
Сейчас правительство обсуждает решение о введении жесткого карантина
Фото: Минздрав
Читайте також
українською мовою

В случае введения полного локдауна в Украине людей предупредят за 7-10 дней до него. Ожидается, что такое решение будет приниматься уже в декабре.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил министр охраны здоровья Максим Степанов, пишет RegioNews.

По его словам, украинцы должны предупредить о локдауне за неделю или за 10 дней до него.

"Я думаю, что мы сразу увидим эту динамику (после карантина выходного дня, - ред.)... мы же видим и анализируем много цифр, не только уровень заболеваемости. Я думаю, что за неделю, за 10 дней это нужно делать. По крайней мере мы, как Минздрав будем иметь возможность это сделать", - отметил Степанов.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за радикальный локдаун в Украине сроком не менее чем на три недели. По его мнению, локдаун надо вводить как можно быстрее.

коронавирус Украина карантин министр Минздрав
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку
Проигравший победитель: львовский казус Садового
Все публикации »
Олег Саакян
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Все блоги »