Степанов обещает украинцам, что их предупредят о полном локдауне за 7-10 дней

Сейчас правительство обсуждает решение о введении жесткого карантина

Сейчас правительство обсуждает решение о введении жесткого карантина

Фото: Минздрав

В случае введения полного локдауна в Украине людей предупредят за 7-10 дней до него. Ожидается, что такое решение будет приниматься уже в декабре.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил министр охраны здоровья Максим Степанов, пишет RegioNews.

По его словам, украинцы должны предупредить о локдауне за неделю или за 10 дней до него.

"Я думаю, что мы сразу увидим эту динамику (после карантина выходного дня, - ред.)... мы же видим и анализируем много цифр, не только уровень заболеваемости. Я думаю, что за неделю, за 10 дней это нужно делать. По крайней мере мы, как Минздрав будем иметь возможность это сделать", - отметил Степанов.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за радикальный локдаун в Украине сроком не менее чем на три недели. По его мнению, локдаун надо вводить как можно быстрее.